НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 10 СІЧНЯ 10.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 10 січняЯкщо у цей день на деревах помітний іній, а вітру зовсім немає — чекай врожайного року і удачі у всіх справахЯкщо людина народилася в День Ігнатія, то він буде любити домашній затишок, а значить, буде прекрасним господарем. Таким людям в якості талісмана рекомендують носити халцедон.Кажуть, що все зроблене зі своєю сім’єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому, зробивши людину по-справжньому щасливоюВ Домочадців день народжуються лагідні і добрі люди, які будуть господарськими і зразковими семьянинамиЯкщо сіль раптом відсирів — чекай негодиЯкщо 10 січня дістати заговоренную сіль і додати її в страви домочадців, то весь рік ніхто в родині не буде сваритисяЯкщо 10 січня погода безвітряна — чекай доброго врожаюЯкщо на сіні в стодолі утворювався іній, це передвіщав сире і літо непогіднеЯкщо зіграти весілля 10 січня — шлюб буде щасливимЯкщо в день 10 січня прийняти колядників, то це стане запорукою здоров’я і благополуччя, захистить будинок від псування і пристріту, вбереже худобу від хворобЯкщо кішка 10 січня спить весь день — чекай потеплінняЯкщо собака вилізла з будки і лягла на сніг — прикмета до того, що бути хуртовиниЯкщо з неба падають великі снігові пластівці — зовсім скоро потеплішаєЯкщо білизна 10 січня сохне повільно — чекай доброго врожаю льонуЯкщо риба в річці веде себе неспокійно і хвостом хлюпоче, незабаром буде заметільЯкщо зграї горобців 10 січня весело цвірінькають під дахом будинку — чекай теплої погодиЗаметіль 10 січня — прикмета, яка обіцяє мокре, дощове і сире літо Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ