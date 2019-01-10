ЗАСУДЖЕНО ШАХРАЯ, ЯКИЙ МАЙЖЕ ДВА РОКИ НЕЗАКОННО ОТРИМУВАВ ПЕНСІЮ

28 грудня у Красноармійському міськрайонному суді Донецької області закінчився розгляд кримінального провадження стосовно 47-річного чоловіка, який у 2010 році, маючи за плечима менш ніж 20-річний стаж підземних робіт на підприємствах вугільної галузі, з метою незаконного отримання пенсії за віком надав до Управління Пенсійного фонду м. Красноармійська та Красноармійського району (після реорганізації Покровського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Донецької області) завідомо підроблені трудову книжку та довідки про наявність підземного трудового стажу.
На підставі зазначених документів зловмиснику призначено пенсію, яку він отримував з липня 2010 по вересень 2012 року.
Вироком суду шахрая засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах) КК України, до 4-х років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.
Крім того, судом задоволено позов Красноармійської місцевої прокуратури про стягнення з засудженого на користь Покровського об’єднаного управління ПФУ в Донецькій області матеріальної шкоди у розмірі 133 716 грн.
Прес-служба прокуратури Донецької області