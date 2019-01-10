ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

|З метою забезпечення правильності сплати платежів до державного та місцевих бюджетів, Покровсько – Добропільське управління Головного управління ДФС у Донецькій області попереджає про необхідність сплати податків, зборів, платежів виключно на нові реквізити рахунків
(функціонують з 02.07.2018), які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО – 899998) в повному обсязі.
З 11.09.2018 кошти, що сплачуються платниками податків на рахунки зі старими реквізитами до бюджетів не зараховуються, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження, у зв’язку з чим виникає недоїмка та податковий борг зі сплати податків, зборів, платежів.
Інформацію про реквізити бюджетних рахунків можна дізнатися переглянути їх за посиланням: http://dn.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/ або в Центрах обслуговування платників Покровсько – Добропільського управління:
— м. Покровськ, вул. Європейська (Горького), 1 або за тел. 06(239) 2-24-59, 06(239) 2-90-03;
— м. Мирноград, вул. Центральна (Артема), 19 або за тел. 06(239) 6-24-60, 06(239) 6-10-25;
— м. Селидове, вул. Гоголя, 1 або за тел. 06(237) 7-42-62, 06(237) 7-42-95;
— м. Добропілля, пров. Європейський, 4 або за тел. 06(277) 2-88-73;
— смт. Олександрівка, пл. Олександра Невського, 3 або за тел. 06 (269) 2-12-54.
Режим роботи: з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00 год., у п’ятницю – з 9.00 до 16.45 год. з перервою у роботі з 13.00 до 13-45.
Покровсько – Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області