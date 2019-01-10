ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 СІЧНЯ 10.01.2019 Цікаво знати Комментариев нет 49 до н.е. — Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, в якій загинула Римська республіка. Вислів «перейти Рубікон» відтоді став крилатим.1569 — у Любліні розпочався сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав. Через півроку сейм закінчився підписанням унії та утворенням Речі Посполитої.1863 — у Лондоні відкрилась перша міська підземна залізниця — метро. На лінії, довжиною 4 милі, було 7 станцій.1867 — в Японії Токуґава Йосінобу став 15-м сьоґуном сьоґунату Едо.1901 — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США.1920 — заснована Ліга Націй — міжнародна організація держав.1939 — утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР.1942 — компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.1946 — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни.1962 — сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу).1972 — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб.1975 — на радянському ТБ записана перша передача «Що? Де? Коли?».1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.1994 — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проект програми «Партнерство заради миру», до якої у 1998 році приєдналася Україна. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ