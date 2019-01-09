У СЕЛИДОВОМУ РОЗКРИТО ОЗБРОЄНИЙ НАПАД НА МЕШКАНЦЯ. ЗАТРИМАНИЙ ЗАГИНУВ

В кінці 2018 року у двері квартири мешканця Українська 1990 року народження постукали чоловік із дівчиною.Не відчувши небезпеки, власник відкрив, і одразу опинився на мушці. Розбійник став вимагати всю наявну суму, а коли почув відмову, зброю заховав, а дістав гранату. Потерпілий віддав все, що зміг накопичити, — 14 тисяч гривень. Завдавши наостанок удар по щелепі, зловмисники пішли, але пригрозили розправою у випадку звернення чоловіка до поліції.
Кілька днів заявник жив у страху, а потім все ж таки наважився набрати 102.
Діяти потрібно було обережно, тож поліцейські розпочали роботу зі збору речових доказів, встановили особи нальотчиків, потім взяли ухвали на проведення обшукових заходів за місцем мешкання подружжя. Розуміючи, що за дверима можна «зустріти» збройний супротив, до слідчих та оперативних дій було вирішено підключити поліцейський спецназ.
Спецоперація тривала лічені секунди. За результатами обшуків вилучено 2 пістолети, один із яких травматичної дії, однак з ознаками переробки, обріз мисливської рушниці та гранату Ф-1 із запалом.
Фігурант пояснив, що весь арсенал знайшов минулого року у лісосмузі та вирішив залишити собі. Його слова будуть перевірені в ході досудового розслідування.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Крім того, у відношенні чоловіка додатково відкрито ще одне провадження за фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України). За результатами проведення обшуку правопорушника було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правопорушника було доправлено до Селидівського відділення поліції і затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час проведення усіх слідчих дій був присутній адвокат. Підозрюваного вивели для подальшого конвоювання до ізолятору тимчасового тримання. Під час процедури переведення до спецтехніки він впав.
Попередньо смерть носить природній характер, однак остаточна причина буде встановлена після розтину тіла повідомляється на сайті поліції.