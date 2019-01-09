РЯТУВАЛЬНИКИ ПОКРОВСЬКА НАГАДУЮТЬ ПРАВИЛА ПРИ ЗАНУРЕНІ В ОПОЛОНКУ У ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЬОГО

Напередодні Водохреща співробітники 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області провели рейди по водоймищам Покровського району з метою запобігання загибелі на воді в зимовий період та нагадали рибалкам правила поведінки на льоду.Також звернули увагу на те що близиться свято Хрещення Господнього на якому традиційно освячуватимуть воду та усі охочі зможуть занурюватися.
Аби купання було безпечним, слід дотримуватися певних правил:
-Купатися в ополонці не радять тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском;
-З собою варто мати зручний одяг, щоб мати змогу швидко роздягнутися й одягнутися після купання;
— Заходити у воду, потрібно швидко. Чим швидше ви занурите своє тiло в крижану воду водохресної ополонки, тим менші ваші шанси отримати переохолодження.
— Перебувати у воді не довше 20 секунд. Особливо стосується тих, хто занурюється вперше. Бажано побути в ополонці як мінімум 10 секунд. Це потрібно для того, щоб кpoв встигла пpилити до ceрця, і відійти назад.
— Не витиратися після виходу. Розтирання після крижаної води, та ще й на морозі, може пошкодити тендітні дрібні капіляри шкіри.
— Одягатися потрібно максимально швидко. Для цього слід заздалегідь подбати про те, щоб одяг, який ви будете одягати після купання, був з мінімальною кількістю застібок і ґудзиків.
— Після купання бажано пробігтися. Щоб швидко зігріти організм після того, як ви вийдете з ополонки і одягнетесь, можна зробити які-небудь фізичні вправи, наприклад, пробіжку.