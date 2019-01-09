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ПЛАНИ ЩОДО РОЗВИТКУ МИРНОГРАДУ 2019-2021 РОКИ

09.01.2019 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет

Відділ з питань інвестиційної діяльності міста Мирнограда надав перелік пріоритетних проектів розвитку міста на 2019-2021 роки.

З переліком на цей час можливо ознайомитись в презентаційних матеріалах.

У напрямку «Процвітаюче місто» плануються:

  1. Реконструкція 1 корпусу Мирноградської ЗШ-інтернат 1-3 ступенів під створення бізнес-інкубатору харчового кластеру Донецької області.
  2. Реконструкція 2 корпусу Мирноградської ЗШ-інтернат 1-3 ступенів під гуртожиток з будівництвом котельні на альтернативному паливі.

У напрямку «Благоустроєне місто»:

Водопостачання та водовідведення

  1. Реконструкція об’єднаних очисних споруд м. Мирноград.
  2. Капітальний ремонт 1-го Мирноградського водоводу.
  3. Реконструкція 2-го Мирноградського водоводу.
  4. Будівництво водоводу від Новогродівського водоводу Д 400 мм до ВВ м. Мирнограда.

Теплопостачання

  1. Закриття котельні №3 з подальшим будівництвом модульних газових котелень у мікрорайонах «Світлий», «Східний».
  2. У серпні готується до подання до ДФРР проект «Закриття котельні №2 з подальшим будівництвом модульних газових котелень «Молодіжний-1», «Молодіжний-2».

Транспортна інфраструктура

  1. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги на вул. Центральна.
  2. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги на вул. Соборна.

Екологічні заходи

  1. Реконструкція полігону твердих побутових відходів з будівництвом сортувальної лінії та придбанням техніки.
  2. Реконструкція центрального парку міста Мирнограда.

Житло

  1. Реконструкція гуртожитку №1 для забезпечення житлом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених з зони проведення АТО-ООС, за адресою: м-н «Молодіжний», 37-а (продовження робіт з придбанням обладнання).
  2. Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок за адресою: м-н «Західний», 31а.
  3. Реконструкція будівлі гуртожитку на вул. Казанкова.

У напрямку «Місто для людей»:

Охорона здоров’я

  1. Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії та відділення переливання крові Мирноградської центральної міської лікарні (ЦМЛ), яка знаходиться за адресою: вул. Соборна, 20.
  2. Реконструкція хірургічного корпусу на 150 койко-місць ЦМЛ (Соборна, 20 ж).
  3. Реконструкція 1-го поверху будівлі поліклініки ЦМЛ (Соборна, 20 Л) під приміщення відділення реанімації та інтенсивної терапії.
  4. Капітальний ремонт будівлі поліклініки ЦМЛ.
  5. Капремонт будівлі терапевтичного корпусу ЦМЛ.
  6. Реконструкція будівлі колишньої неврології ЦМЛ та створення реабілітаційного центру для учасників АТО-ООС.

Освіта

  1. Будівництво 7 модульних міні-котелень, які працюють на твердому паливі, для опалення загальноосвітніх шкіл (ЗШ) міста.
  2. Реконструкція південно-західного корпусу дошкільного навчального закладу (ДНЗ) №4 «Іскринка» (м-н «Молодіжний», 50а).
  3. Реконструкція корпусу будівлі ДНЗ №9 «Ромашка» («Західний», 56а).
  4. Капремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) ЗШ №8.
  5. Капремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) ЗШ №5.
  6. Капремонти (утеплення фасадів) ЗШ №№6, 10, 17.
  7. Капремонт ДНЗ №8 «Конвалія» (кв-л 40, буд. 6а).

Спорт

  1. Капремонт та реконструкція Палацу спорту «Олімп» і 50-метрового басейну (Соборна, 5).
  2. Улаштування траси для проведення змагань з мотокросу міжнародного рівня.
  3. Реконструкція майстерень ЗШ №10 для подальшого розміщення секції ДЮСШ, з облаштуванням доступності об’єктів для інвалідів.
  4. Реконструкція стадіону «Шахтар» (бігові доріжки, трибуни та підтрибунні приміщення, роздягальні і душові).

Культура

  1. Реконструкція будівлі Палацу культури «Україна».
  2. Реконструкція будівлі початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Музична школа» (м-н «Східний», буд. 24 а – 2 черга).
  3. Реконструкція центрального парку міста Мирнограда.

У напрямку «Місто професійної влади та активних громадян»»

  1. Реконструкція нежитлової будівлі для розміщення адміністративних установ та організацій (м-н «Молодіжний», 37-б).
  2. Відкриття другої молодіжної платформи в м-ні «Західний».

 

 

Проекти ще мають доповнюватися. У цьому можуть взяти участь всі мешканці міста.

Пропозиції можна надсилати у відділ з питань інвестиційної діяльності м. Мирнограда (каб. 13).

Начальник відділу – Алла Матюшкіна, 050-181-93-69

alla.matiyshkina@gmail.com

umrdpd2010@gmail.com

 

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