ПЛАНИ ЩОДО РОЗВИТКУ МИРНОГРАДУ 2019-2021 РОКИ

Відділ з питань інвестиційної діяльності міста Мирнограда надав перелік пріоритетних проектів розвитку міста на 2019-2021 роки.
З переліком на цей час можливо ознайомитись в презентаційних матеріалах.
У напрямку «Процвітаюче місто» плануються:
- Реконструкція 1 корпусу Мирноградської ЗШ-інтернат 1-3 ступенів під створення бізнес-інкубатору харчового кластеру Донецької області.
- Реконструкція 2 корпусу Мирноградської ЗШ-інтернат 1-3 ступенів під гуртожиток з будівництвом котельні на альтернативному паливі.
У напрямку «Благоустроєне місто»:
Водопостачання та водовідведення
- Реконструкція об’єднаних очисних споруд м. Мирноград.
- Капітальний ремонт 1-го Мирноградського водоводу.
- Реконструкція 2-го Мирноградського водоводу.
- Будівництво водоводу від Новогродівського водоводу Д 400 мм до ВВ м. Мирнограда.
Теплопостачання
- Закриття котельні №3 з подальшим будівництвом модульних газових котелень у мікрорайонах «Світлий», «Східний».
- У серпні готується до подання до ДФРР проект «Закриття котельні №2 з подальшим будівництвом модульних газових котелень «Молодіжний-1», «Молодіжний-2».
Транспортна інфраструктура
- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги на вул. Центральна.
- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги на вул. Соборна.
Екологічні заходи
- Реконструкція полігону твердих побутових відходів з будівництвом сортувальної лінії та придбанням техніки.
- Реконструкція центрального парку міста Мирнограда.
Житло
- Реконструкція гуртожитку №1 для забезпечення житлом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених з зони проведення АТО-ООС, за адресою: м-н «Молодіжний», 37-а (продовження робіт з придбанням обладнання).
- Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок за адресою: м-н «Західний», 31а.
- Реконструкція будівлі гуртожитку на вул. Казанкова.
У напрямку «Місто для людей»:
Охорона здоров’я
- Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії та відділення переливання крові Мирноградської центральної міської лікарні (ЦМЛ), яка знаходиться за адресою: вул. Соборна, 20.
- Реконструкція хірургічного корпусу на 150 койко-місць ЦМЛ (Соборна, 20 ж).
- Реконструкція 1-го поверху будівлі поліклініки ЦМЛ (Соборна, 20 Л) під приміщення відділення реанімації та інтенсивної терапії.
- Капітальний ремонт будівлі поліклініки ЦМЛ.
- Капремонт будівлі терапевтичного корпусу ЦМЛ.
- Реконструкція будівлі колишньої неврології ЦМЛ та створення реабілітаційного центру для учасників АТО-ООС.
Освіта
- Будівництво 7 модульних міні-котелень, які працюють на твердому паливі, для опалення загальноосвітніх шкіл (ЗШ) міста.
- Реконструкція південно-західного корпусу дошкільного навчального закладу (ДНЗ) №4 «Іскринка» (м-н «Молодіжний», 50а).
- Реконструкція корпусу будівлі ДНЗ №9 «Ромашка» («Західний», 56а).
- Капремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) ЗШ №8.
- Капремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) ЗШ №5.
- Капремонти (утеплення фасадів) ЗШ №№6, 10, 17.
- Капремонт ДНЗ №8 «Конвалія» (кв-л 40, буд. 6а).
Спорт
- Капремонт та реконструкція Палацу спорту «Олімп» і 50-метрового басейну (Соборна, 5).
- Улаштування траси для проведення змагань з мотокросу міжнародного рівня.
- Реконструкція майстерень ЗШ №10 для подальшого розміщення секції ДЮСШ, з облаштуванням доступності об’єктів для інвалідів.
- Реконструкція стадіону «Шахтар» (бігові доріжки, трибуни та підтрибунні приміщення, роздягальні і душові).
Культура
- Реконструкція будівлі Палацу культури «Україна».
- Реконструкція будівлі початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Музична школа» (м-н «Східний», буд. 24 а – 2 черга).
- Реконструкція центрального парку міста Мирнограда.
У напрямку «Місто професійної влади та активних громадян»»
- Реконструкція нежитлової будівлі для розміщення адміністративних установ та організацій (м-н «Молодіжний», 37-б).
- Відкриття другої молодіжної платформи в м-ні «Західний».
Проекти ще мають доповнюватися. У цьому можуть взяти участь всі мешканці міста.
Пропозиції можна надсилати у відділ з питань інвестиційної діяльності м. Мирнограда (каб. 13).
Начальник відділу – Алла Матюшкіна, 050-181-93-69
alla.matiyshkina@gmail.com
umrdpd2010@gmail.com