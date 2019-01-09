ОНОВЛЕНО ІНСТРУКЦІЮ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

Головне управління ДФС у Донецькій області інформує, що 19.12.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2018 № 866 (далі – Наказ № 866), яким затверджено Зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція). Зокрема в абзаці другому п.п. 1 п. 5 розд. III Інструкції враховані зміни, внесені Законом України від 03 липня 2018 року № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України, відповідно до яких розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
А саме, витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти, крім витрат понесених на здобуття середньої професійної або вищої освіти, доповнено витратами на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно- технічної) освіти.
Таким чином, з 2019 року платник податку на доходи фізичних осіб може скористатись правом на податкову знижку шляхом зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2018 податкового року на суму фактично здійснених ним витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами.
При цьому декларація про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків до 31 грудня 2019 року (включно) за звітний 2018 податковий рік.
З Наказом № 866 можна ознайомитись, скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua/).