НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 9 СІЧНЯ

Народні прикмети на 9 січня
Якщо людина народилася в день Степана, то він буде відмінним господарем і сім’янином
Якщо на деревах видно іній — чекай багатого врожаю хлібних культур
Мороз і сонце 9 січня за вікном обіцяють урожайний рік
Вважалося, що якщо в день Степана напоїти коня водою з відра, в якому була срібна монетка, то тварина весь рік буде сумирним і поступливим. Також такий обряд, згідно з повір’ями, захищав коней від хвороб
Снігопад в день 9 січня обіцяв багатий урожай ягід та грибів
Якщо ворони гніздяться на снігу — чекай швидкого тепла. Якщо ж птахи 9 січня збираються зграйками на верхівках дерев, то морози ще будуть тривати досить довго.
Якщо господар в цей день обгородить свій будинок осиковими кілками, то протягом усього року в нього не ввійде ніяка нечисть
Якщо на вулиці 9 січня не видно дрібних птахів, значить, скоро почнуться снігопади
Їли кінь фиркає, погода буде м’якою і теплою. А якщо кінь трусет гривою і поводиться неспокійно, то чекай сніжної бурі. Якщо кінь лежить на землі — настане тепла погода
Якщо у коня копита спітнілі 9 січня — скоро прийде весна
Якщо гуси лапи підтискають — скоро похолодає
Туман стелиться над полями — це прикмета до потепління
Якщо вночі місяць червоний — вранці буде тепло, але випаде сніг
Якщо заєць прибіг 9 січня в село, значить, скоро почнуться затяжні холоди.