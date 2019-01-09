Мешканці Покровська та смт. Новоекономічне стали жертвами шахраїв

До чергової частини Покровського відділу поліції в один день звернулось одразу двоє постраждалих, які поскаржились на те, що невідомі незаконно заволоділи їх грошами. В обох випадках люди знаходили на сайті з купівлі-продажу побутової техніки оголошення, зв’язувались із продавцями, замовляли у них необхідні товари й одразу розраховувались за них.
Так, мешканка смт. Новоекономічне за свою покупку заплатила 5 тисяч гривень, а житель Покровська — 4 тисячі 700 гривень. Обоє клієнтів зізнались в поліції, що до останнього сподівались, що продавці все ж таки виконають свої обіцянки та вишлють товари, однак цього так і не сталося.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для шахраїв покарання у вигляді до 3-х років обмеження волі.
Правоохоронці вкотре закликають громадян, які замовляють товари в інтернеті, бути пильними й розраховуватись за замовлення лише при його отриманні, а також уважно читати відгуки інших покупців певного постачальника та користуватися послугами вже перевірених продавців.
Покровський відділ поліції
Донецької області