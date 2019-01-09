Гороскоп на 9 января 2019 Овен
День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.
Гороскоп на 9 января 2019 Телец
Благоприятный день для обращения к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Ваши энтузиазм и деловитость заставят партнеров пойти на сотрудничество. Возможно совершение коммерческих операций, которые в скором будущем принесут желаемый результат. Для работников бюджетной сферы возможно некоторое перемещение вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.
Гороскоп на 9 января 2019 Близнецы
Планеты предупреждают женщин о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.
Гороскоп на 9 января 2019 Рак
Энергетически мощный день. Следует быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Сегодня внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, давать обещания. Возможны мелкие потери, кражи. Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы или радостные новости, связанные с близкими вам людьми.
Гороскоп на 9 января 2019 Лев
Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.
Гороскоп на 9 января 2019 Дева
День возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Жизненный потенциал Дев на высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм благоприятно скажутся на продвижении дел. Благоприятный день для физических нагрузок, семейных отношений, зачатия, лечения. Звезды настолько благоприятствуют вам, что любые дела будут удаваться с первого раза. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться по служебной лестнице на ступеньку выше.
Гороскоп на 9 января 2019 Весы
Удачный период для реализации идей и планов предыдущих суток. Этот день благоприятен для изменения формы или сферы деятельности, творчества и семейных отношений. Деловые контакты и коммерческие операции в скором будущем принесут прибыль. Усилятся интуиция, дар предвидения и убеждения, что положительно скажется на отношениях с близкими людьми и коллегами. Сон исполнится, если на утро будет плохая погода.
Гороскоп на 9 января 2019 Скорпион
Первая половина дня благоприятна и принесет уверенность в собственных силах и душевное равновесие. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Следует избегать любовных приключений, исключить новые знакомства, не идти на поводу собственных слабостей.
Гороскоп на 9 января 2019 Стрелец
Сегодня домашние хлопоты поглотят вас полностью. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно выполнить все хозяйственные планы. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь. День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты о покупке недвижимости завершатся удачно. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Отправляйтесь за город, прогуляйтесь по зимнему лесу – там вы сможете хорошо отдохнуть и набраться сил.
Гороскоп на 9 января 2019 Козерог
Благоприятный день для завершения накопившихся дел или выполнения принятых ранее обязательств. Не исключено, что в делах, требующих немедленного разрешения, вам придется обратиться за помощью к друзьям или родственникам. Вспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки.
Гороскоп на 9 января 2019 Водолей
День в целом благоприятный. Вероятны приятная новость, ценный совет или услуга родственника или друзей, которая может сыграть существенную роль в ваших делах. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не вы. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас.
Гороскоп на 9 января 2019 Рыбы
Сегодня нежелательно браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций, а это может спровоцировать конфликт. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы. Главное — не брать на себя повышенных обязательств.