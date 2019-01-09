В ГОРОДЕ ОБЪЯВЛЕН СУББОТНИК ПО РАСЧИСТКЕ СНЕГА

С четверга, 10 января, погоду в Покровске испортит надвигающийся с юга циклон, который принесет сильный снег и порывистый ветер. К вечеру пятницы, 11 января, снег обещает перейти в дождь, что доставит много проблем и коммунальным службам, и всем горожанам. Поэтому в ближайшие сутки все силы города должны быть мобилизованы на борьбу со снегом. Сегодня об этом шла речь на экстренном совещании в Покровском исполкоме, которое провел заместитель городского головы Дмитрий Гордиенко.
Помимо коммунальщиков, на совещание были приглашены представители всех предприятий и учреждений Покровска, в том числе – образовательных, медицинских, спортивных, промышленных, транспортных и железнодорожных, а также спасатели, правоохранители, военные.
«Завтра в 9.00 предлагаем всем трудовым коллективам Покровска вооружиться ручными средствами механизации и выйти на субботник по уборке снега на закрепленных территориях, – сообщил Дмитрий Гордиенко. – Коммунальные и автодорожные предприятия расчищают улицы круглосуточно, однако недостаточно расчищенными остаются межквартальные проезды, частный сектор, подходы и подъезды к магазинам, объектам социального назначения, автомобильные парковки во дворах многоквартирных домов, на строительство которых жителям выдавались разрешения. Каждое предприятие должно привести территории вокруг своих объектов в надлежащее состояние. Если вовремя не убрать снег, то после дождя он превратится в ледяные глыбы, по которым будет невозможно ни пройти, ни проехать».
Дмитрий Гордиенко также предупредил, что предприятиям и учреждениям, которые не выйдут на субботник, ЖКО и Координационный комитет самоорганизации населения предъявят административные протоколы за ненадлежащее содержание закрепленных территорий.