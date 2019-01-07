7 СІЧНЯ ПРАВОСЛАВНІ СВЯТКУЮТЬ РІЗДВО ХРИСТОВЕ

7 січня мільйони православних та християн по всьому світу відзначають Різдво.
Водночас в Україні 7 січня є офіційним державним святом, його відзначають навіть ті українці які не пов’язують себе з тими чи іншими релігійними громадами.
Невід’ємним атрибутом святкування Різдва в Україні є колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Колядники йдуть від будинку до будинку, сповіщаючи благу вістку — народження Божого Дитя. У всіх храмах відправляються святкові Різдвяні Літургії. За святковим столом збирається вся родина, вітаючись словами: «Христос народився! Славімо його!»
Різдво Христове — одне з головних християнських свят, встановлене на честь народження тіла Ісуса Христа від Діви Марії. У православ’ї входить у число дванадесятих свят, йому передує Різдвяний піст. В ієрархії свят православної церкви Різдво займає друге місце після Великодня.
За вченням церкви, Свято Різдва символізує примирення людини з Богом. Різдво провіщає спокутний подвиг Христа і оновлення людської природи, ураженої гріхопадінням прародителів.
Згідно з євангельським переказом, коли римський імператор Август, який правив Іудеєю, оголосив перепис населення, і кожен мав записатися саме там, звідки був родом, — праведний Йосип відправився з нареченою йому Пресвятою Дівою Марією до свого рідного Вифлеєму. У готелі не опинилося вільних місць, тому Йосип і Марія знайшли притулок в печері, куди заганяли домашніх тварин. У цій стайні і народився Спаситель. Немовля Богородиця поклала в ясла. Першими поклонитися Богові прийшли пастухи, яких сповістив Янгол. Услід за ними прийшли волхви (східні мудреці-язичники), які дізналися про диво за появою на небі незвичайної зірки. Ця зірка привела волхвів до місця Народження Ісуса і тому іменується Віфлеємською.