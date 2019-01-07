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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 7 СІЧНЯ

07.01.2019 Варто знати Комментариев нет

На деревах рясний іній — озимина дасть добрий урожай.

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Якщо на Різдво буде багато бурульок понад стріхою, то вродить ярина, особливо ячмінь.

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На Різдво йде сніг — заврожаїться озимина.

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Якщо сонячний день — дорід на хліб.Як за два тижні перед Різдвом рясний іній, то перед Петром буде на гречці рясний цвіт.

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Народні синоптики здавна помітили: яка погода після Різдва – така буде і після Петрівки (12 липня). Який день Різдва, такий і на Петра (12 липня), як по Різдвові, так і по Петрові.

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На Різдво гарна ясна погода, сніг — до урожайного року.

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Якщо Різдво на новому місяці, то рік буде неврожайним.

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Якщо 7 січня тепло, весна буде холодною.

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На Різдво завірюха — бджоли добре роїтимуться.

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