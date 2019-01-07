НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 7 СІЧНЯ

На деревах рясний іній — озимина дасть добрий урожай.
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Якщо на Різдво буде багато бурульок понад стріхою, то вродить ярина, особливо ячмінь.
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На Різдво йде сніг — заврожаїться озимина.
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Якщо сонячний день — дорід на хліб.Як за два тижні перед Різдвом рясний іній, то перед Петром буде на гречці рясний цвіт.
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Народні синоптики здавна помітили: яка погода після Різдва – така буде і після Петрівки (12 липня). Який день Різдва, такий і на Петра (12 липня), як по Різдвові, так і по Петрові.
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На Різдво гарна ясна погода, сніг — до урожайного року.
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Якщо Різдво на новому місяці, то рік буде неврожайним.
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Якщо 7 січня тепло, весна буде холодною.
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На Різдво завірюха — бджоли добре роїтимуться.