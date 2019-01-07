ГОРОСКОП НА 7 ЯНВАРЯ

Овен
В этот день может произойти опасная ситуация, Овны, будьте аккуратны. Не принимайте поспешных решений, лучше несколько раз подумать, прежде чем говорить. Только в таком случае звезды будут на вашей стороне.
Телец
Удачный день, чтобы принимать участие в конкурсах и соревнованиях! Превзойти Тельцов будет очень сложно. Ставьте перед собой цели, добиться их в этот день будет очень просто.
Близнецы
Сегодня начинайте ремонт машины или свого дома. Близнецам 7 января необходимо совершать смелые поступки, риск будет оправдан. Но воздержитесь от коньков и лыж, есть вероятность получить травму руки.
Рак
От любимого человека получите подарок или финансовую поддержку. Цените того, кто рядом, и отпустите, наконец-то, прошлое.
Лев
Сегодня обязательно организуйте свидание с любимым человеком, не бойтесь признаваться в своих чувствах, вам ответят взаимностью.
Дева
Работайте над своим хобби, это принесет свои результаты. Но могут возникнуть трудности с детьми, им не хватает вашего внимания.
Весы
Очень благоприятный день для поиска новых курсов и знаний. Занимайтесь повышением квалификации, написанием статьи, ищите интересные книги. День создан для саморазвития.
Скорпион
Записывайте свои мысли сегодня. Благоприятный день для написания статьи, книги или стихов. Ищите книгу, которая перевернет ваше сознание. День самопознания.
Стрелец
Сегодня благоприятный день для творческих людей. Стрельцы могут открыть в себе новые таланты, не игнорируйте их, ведь никогда не знаешь когда что пригодится.
Козерог
Сегодня лучше находитесь в уединении, берегите личное пространство, занимайтесь самопознанием. Только один друг сможет вас понять и выручить.
Водолей
Сегодня ставьте для себя цель и начинайте уверенно у ней идти! Новое хобби может вам в этом помочь.
Рыбы
С сегодняшнего для в вашей жизни грандиозные перемены. У вас получится зажить по-новому, изменится система ценностей, окружение и отношение к работе и деньгам.