ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 СІЧНЯ 07.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1929 — вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів — «Тарзан».1949 — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.1979 — в’єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі.1980 — Індіра Ганді знов стає прем’єр-міністром Індії.1989 — наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.1992 — Португалія визнала незалежність України.1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу «Charlie Ebdo» і вбили 12 чоловік. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ