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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 СІЧНЯ

06.01.2019 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 6 січня

  1. Морозний день 6 січня обіцяє хороший врожай
  2. Якщо у Святвечір вночі небо зоряне і безхмарне, значить, цього року буде багатий урожай ягід та грибів
  3. Якщо людина народилася в Різдвяний святвечір, то він буде щасливий, ніколи не стане мати потребу в грошах. До слова, таким людям рекомендується носити оберіг з геліотропом, що, згідно з повір’ями, стане надійним захистом від злих сил
  4. Якщо день 6 січня ясний і безхмарний, то це обіцяє хороший врожай
  5. Якщо стежки в лісі чорні (тобто видна земля, а не прихована під снігом), значить, цього року можна зібрати багатий урожай гречки
  6. Зоряне небо на Святвечір обіцяє приплід худоби
  7. Якщо на Клавдію земля сильно промерзла — прикмета до того, що буде хороший урожай
  8. У день Клавдії не годують курей, щоб ті городи НЕ перекопували
  9. У День Клавдії не можна займатися шиттям і рукоділлям, оскільки це обіцяє нещастя
  10. У цей день не можна виносити сміття з дому. Все, що накопичилося, збирали в затишному місці, а потім спалювали.
  11. Вважалося, що не можна 6 січня сідати за різдвяний стіл, надівши чорні одягу, оскільки це колір печалі
  12. Чи не впустити в дім колядників 6 січня — погана прикмета. Вважається, що з будинку піде удача. А ось, гостинність, виявлену по відношенню до виконавців колядок, навпаки, обіцяє процвітання і достаток
  13. Якщо на вулиці 6 січня сильний мороз, це обіцяє багатий урожай
  14. Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим
  15. Якщо у Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від недуг на весь майбутній рік.

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