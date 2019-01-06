НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 СІЧНЯ 06.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 6 січняМорозний день 6 січня обіцяє хороший врожайЯкщо у Святвечір вночі небо зоряне і безхмарне, значить, цього року буде багатий урожай ягід та грибівЯкщо людина народилася в Різдвяний святвечір, то він буде щасливий, ніколи не стане мати потребу в грошах. До слова, таким людям рекомендується носити оберіг з геліотропом, що, згідно з повір’ями, стане надійним захистом від злих силЯкщо день 6 січня ясний і безхмарний, то це обіцяє хороший врожайЯкщо стежки в лісі чорні (тобто видна земля, а не прихована під снігом), значить, цього року можна зібрати багатий урожай гречкиЗоряне небо на Святвечір обіцяє приплід худобиЯкщо на Клавдію земля сильно промерзла — прикмета до того, що буде хороший урожайУ день Клавдії не годують курей, щоб ті городи НЕ перекопувалиУ День Клавдії не можна займатися шиттям і рукоділлям, оскільки це обіцяє нещастяУ цей день не можна виносити сміття з дому. Все, що накопичилося, збирали в затишному місці, а потім спалювали.Вважалося, що не можна 6 січня сідати за різдвяний стіл, надівши чорні одягу, оскільки це колір печаліЧи не впустити в дім колядників 6 січня — погана прикмета. Вважається, що з будинку піде удача. А ось, гостинність, виявлену по відношенню до виконавців колядок, навпаки, обіцяє процвітання і достатокЯкщо на вулиці 6 січня сильний мороз, це обіцяє багатий урожайЯкщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплимЯкщо у Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від недуг на весь майбутній рік. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ