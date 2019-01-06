ГОРОСКОП НА 6 ЯНВАРЯ

Овен
В этот день вы станете участником крупного мероприятия. Не бойтесь выступать публично, удача на вашей стороне! Решайтесь на авантюрную поездку с друзьями, вы запомните ее на всю жизнь.
Телец
Сегодня вы достигните поставленной цели. Отправлятесь в поездку, вам будет легко адаптироваться и привыкнуть к новому месту. В ближайшем буудщем ожидайте много путешествий.
Близнецы
Возможен приезд любимого человека. Но сейчас бесполезно о чем либо договариваться, обещания не будут сдержаны. Сегодня вы как птица феникс, трансформируетесь в другую личность, возрождаетесь из пепла.
Рак
Не подписывайте сегодня договора и контракты, можете столкнутся с мошейничеством. А вот для воплощения своей идеи вы найдете много сообщников, дерзайте!
Лев
Львы, проводите сегодня больше времени с детьми, им не хватает вашего внимания. Тем более, что ребенок может заболеть.
Дева
Устройте романтический вечер с любимым человеком, сегодня вам точно признаются в чувствах. Но обратите внимание на здоровье, могут напомнить о себе старые болячки.
Весы
У Весов сегодня большие финансовые затраты. Много денег уходит в недвижимость и облагораживание дома. Сделайте перестановку мебели и избавьтесь от старого хлама, это поможет очистить разум.
Скорпион
Ждите хорошие новости. Друзья, коллеги и мама будут вас радовать. Порадуйте их в ответ своим вниманием и присутствием на празднике, они оценят.
Стрелец
Любимый человек может порадовать вас подарком или оказать финансовую помощь. Займитесь сегодня своей домашней обстановкой, купите новую мебель, это благоприятно скажется на подальшей жизни.
Козерог
Сегодня вас попытаются обмануть, проверяйте информацию, будьте начеку. Вам будет трудно понять самого себя, можете закрыться в себе от всего мира.
Водолей
Попытайтесь понять и простить близкого вам человека. Вы сейчас ищите выход из ситуации и часто не высыпаетесь. Но впереди только лучшее, не отчаивайтесь.
Рыбы
У вас могут появится новые друзья, с которыми вы будете проводить каждый день и станете практически семьей. Выручайте их финансово, если потребуется, это воздатся.