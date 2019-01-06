ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 6 СІЧНЯ 06.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1846 — у Києві створено Кирило-Мефодіївське товариство.1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: «Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає».1928 — річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 осіб загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв’язку.1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій.1939 — німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії.1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра «Wheel of Fortune», відома як «Поле чудес».1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни.1992 — Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.1994 — у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнала атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг.2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ