ПОКРОВСЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ РОЗШУКАЛИ ЗНИКЛУ ДИТИНУ

Зникла 15-річна мешканка Покровська була знайдена правоохоронцями в гостях у подруги в с. Гришине.
До Покровського відділу поліції із заявою про зникнення дитини звернулася місцева жителька. Під час з’ясування всіх обставин, правоохоронці встановили, що 31 грудня дівчина пішла з дому на ялинку та додому не повернулася.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115«Умисне вбивство» з додатковою позначкою «без вісті зникла» Кримінального кодексу України.
На пошуки зниклої дитини були орієнтовані всі наряди правоохоронців, сусідні відділи та відділення поліції. Орієнтировки з фото та прикметами розшукуваної були розміщені на блокпостах, залізничних та автовокзалах.
Після ночі напружених пошуків оперативникам вдалося встановити місце знаходження дівчини. З’ясувалося, що дівчина того вечора зустрілася зі своєю подругою та поїхала до неї у гості.
Юна біглянка була повернута додому.
Покровський відділ поліції
Донецької області