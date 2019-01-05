НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 5 СІЧНЯ 05.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 5 січняЯкщо в цей день сніг із сильним вітром, значить, місяць липень буде дощовим і сирим. Також передбачали погоду в нобре місяці.Говорили: «Прийшов Федул, вітер подув — значить, урожай буде хорошим»Якщо 5 січня народилася дитина, значить, вона виросте щасливою. Особливо це стосувалося випадків, коли малюк з’являється на світ увечері, після заходу сонця. Називали таких дітей у відповідності зі святцами в цей день — Василиями, Нифонтами, Наумами, Федулами, Феоктистами, Павлами. Дівчинку 5 січня могли назвати Анастасією на честь Дня Святої Анастасії, що відзначається 4 січняУ День Федула покладається читати Священне Писання і молитися БогородиціУ день Федула, 5 січня, можна і потрібно працювати, щоб завершити всі справи до РіздваНамагалися не працювати з гострими предметами (вилами, сокирами, ножами). За прикметами вважалося що, якщо людина пораниться в День Федула, то весь рік буде тяжко хворіти. До речі, навіть сьогодні багато людей з цієї причини побоюються хірургічного втручання в день 5 січня і намагаються переносити операцію на інший час.Не можна 5 січня підшивати поділ, інакше проживеш менше, ніж відведеноЯкщо вітер на Федула супроводжувався рясним снігопадом, то вважалося, що липень буде дощовимСнігопад у безвітряну погоду — прикмета до хорошого врожаюУ День Федула чаклуни наводять порчу на господарів та худобу, а тому, проводились різноманітні обряди очищення. Пекли 5 січня пряники у формі корів, овець, півників. Загортали випічку в чисту матерію і клали до Різдва в затишне місце, щоб нечисть не зіпсувала, бо, за прикметами, це можливо.Якщо кішка 5 січня лізе на піч — сподівайся затяжних морозівЯкщо кури поводяться неспокійно — бути хуртовиніЯкщо кінь 5 січня хропе, буде сніжна буря Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ