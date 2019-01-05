ГОРОСКОП НА 5 СІЧНЯ

Овен
У вас можуть виникати роздратування на всілякі дрібниці. Намагайтеся менше звертати уваги на негатив і недоліки оточуючих.
Телець
Вас може нестримно потягнути у великі галасливі компанії, сьогодні ви захочете бодай на мить опинитися в центрі уваги.
Близнюки
Саме час зайнятися будинком та облаштуванням побуту, а все інше сміливо можна відкласти на потім.
Рак
День у вас буде буквально переповнений непорозуміннями. Сьогодні краще не порушувати правила.
Лев
День обіцяє потішити вас приємними сюрпризами. Сьогодні можна сміливо просити у шефа надбавку до зарплати.
Діва
Потураючи своїм бажанням та емоціям, вам не варто чекати від оточуючих схвалення своїх дій.
Терези
Ви надзвичайно тонко відчуватимете перспективні тенденції, і цілком могли б використати своє чуття з користю.
Скорпіон
Навіть якщо ви не творча людина, зробіть виняток. Зірки в цей день максимально посилюють творчий потенціал Скорпіонів.
Стрілець
Цікаві ідеї, які з’являться у вас, можуть сприятливо позначитися на кар’єрі.
Козеріг
День обіцяє пройти насичено і цікаво. Ну, а щоб опинитися в потрібний час у потрібному місці, покладайтеся на свою інтуїцію – вона буде у вас на висоті!
Водолій
Головною вашою силою стануть ваші слабкості. Ваше вміння домагатися свого будь-якими шляхами досягне апогею.
Риби
Протягом дня ваш настрій буде постійно змінюватися. Звертати увагу на емоції у цей день не варто.