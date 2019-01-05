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ГОРОСКОП НА 5 СІЧНЯ

05.01.2019 Гороскоп Комментариев нет

Овен

У вас можуть виникати роздратування на всілякі дрібниці. Намагайтеся менше звертати уваги на негатив і недоліки оточуючих.

Телець

Вас може нестримно потягнути у великі галасливі компанії, сьогодні ви захочете бодай на мить опинитися в центрі уваги.

Близнюки

Саме час зайнятися будинком та облаштуванням побуту, а все інше сміливо можна відкласти на потім.

Рак

День у вас буде буквально переповнений непорозуміннями. Сьогодні краще не порушувати правила.

Лев

День обіцяє потішити вас приємними сюрпризами. Сьогодні можна сміливо просити у шефа надбавку до зарплати.

Діва

Потураючи своїм бажанням та емоціям, вам не варто чекати від оточуючих схвалення своїх дій.

Терези

Ви надзвичайно тонко відчуватимете перспективні тенденції, і цілком могли б використати своє чуття з користю.

Скорпіон

Навіть якщо ви не творча людина, зробіть виняток. Зірки в цей день максимально посилюють творчий потенціал Скорпіонів.

Стрілець

Цікаві ідеї, які з’являться у вас, можуть сприятливо позначитися на кар’єрі.

Козеріг

День обіцяє пройти насичено і цікаво. Ну, а щоб опинитися в потрібний час у потрібному місці, покладайтеся на свою інтуїцію – вона буде у вас на висоті!

Водолій

Головною вашою силою стануть ваші слабкості. Ваше вміння домагатися свого будь-якими шляхами досягне апогею.

Риби

Протягом дня ваш настрій буде постійно змінюватися. Звертати увагу на емоції у цей день не варто.

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