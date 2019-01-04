ПРИПИНЕНО ФАКТ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил постійно проводяться заходи, щодо виявлення фактів незаконної підприємницької діяльності.
Так, 3 січня поточного року, поблизу населеного пункту Покровське встановлено майданчик, на якому здійснюється діяльність щодо заготівлі, дроблення кам’яного вугілля з метою реалізації, без відповідних дозвільних документів.
Кам’яне вугілля невстановленого походження у кількості близько 200 тонн та спецтехніка на загальну суму 2 млн. грн. вилучено, у відношенні особи причетної до незаконної діяльності складено адміністративний протокол за ч. 1 ст.164 КупАП, повідомляється на сайті ООС.
Припинено факт незаконного використання природних ресурсівСпецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який…
Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 4 січня 2019 р.