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ПРИПИНЕНО ФАКТ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

04.01.2019 Новини Комментариев нет

Спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил постійно проводяться заходи, щодо виявлення фактів незаконної підприємницької діяльності.

Так, 3 січня поточного року, поблизу населеного пункту Покровське встановлено майданчик, на якому здійснюється діяльність щодо заготівлі, дроблення кам’яного вугілля з метою реалізації, без відповідних дозвільних документів.

Кам’яне вугілля невстановленого походження у кількості близько 200 тонн та спецтехніка на загальну суму 2 млн. грн. вилучено, у відношенні особи причетної до незаконної діяльності складено адміністративний протокол за ч. 1 ст.164 КупАП, повідомляється на сайті ООС.

Припинено факт незаконного використання природних ресурсівСпецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який…

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 4 січня 2019 р.

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