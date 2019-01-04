НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 4 СІЧНЯ 04.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 4 січняУ цей день суворо заборонялося бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.Дівчатам не слід проколювати вуха в День Святої Анастасії, оскільки прикмети говорять, що проколи в цьому випадку довго не заживутьНе можна 4 січня ходити по будинку босоніж, тому що в іншому випадку близька людина може сісти у в’язницюУ цей день не можна в’язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.Вважається, що 4 січня сняться погані сни, які пророкують біду. Добре, якщо в цей день людині нічого не приснилося.Погода на День Анастасії, 4 січня, віщує погоду в жовтні.Якщо жінка народжує дитину в День Анастасії, то це, за прикметами, віщує удачу. Пологи будуть легкими, а сама дитина з’явиться на світ міцним і здоровим. Щоб дитина швидше народився, розв’язували всі вузли на одязі, розплітали коси.4 січня вагітних жінок годували кашею, щоб запобігти викиденьУ День Анастасії майбутнім матерям заборонялося шитиБагато бурульок на даху будинку 4 січня віщує урожайний рікЯкщо 4 січня хмари пливуть проти вітру — чекай снігопадів у найближчі дніЯкщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Крім цього, така прикмета віщує посуху влітку. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ