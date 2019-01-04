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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 4 СІЧНЯ

04.01.2019 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 4 січня

  1. У цей день суворо заборонялося бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.
  2. Дівчатам не слід проколювати вуха в День Святої Анастасії, оскільки прикмети говорять, що проколи в цьому випадку довго не заживуть
  3. Не можна 4 січня ходити по будинку босоніж, тому що в іншому випадку близька людина може сісти у в’язницю
  4. У цей день не можна в’язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.
  5. Вважається, що 4 січня сняться погані сни, які пророкують біду. Добре, якщо в цей день людині нічого не приснилося.
  6. Погода на День Анастасії, 4 січня, віщує погоду в жовтні.
  7. Якщо жінка народжує дитину в День Анастасії, то це, за прикметами, віщує удачу. Пологи будуть легкими, а сама дитина з’явиться на світ міцним і здоровим. Щоб дитина швидше народився, розв’язували всі вузли на одязі, розплітали коси.
  8. 4 січня вагітних жінок годували кашею, щоб запобігти викидень
  9. У День Анастасії майбутнім матерям заборонялося шити
  10. Багато бурульок на даху будинку 4 січня віщує урожайний рік
  11. Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру — чекай снігопадів у найближчі дні
  12. Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Крім цього, така прикмета віщує посуху влітку.

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