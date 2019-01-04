З 18 СІЧНЯ ПРИЗНАЧЕНО ПОТЯГ «ПОКРОВСЬК – ХАРКІВ»

Укрзалізниця продовжує розширювати залізничне сполучення Донбасу з іншими регіонами країни. Так, з 18 січня призначено поїзд №205 / 206 Покровск — Харків. Він курсуватиме кожної п’ятниці та неділі.
З Покровська поїзд відправлятиметься о 09:20 і прибуватиме до Харкова о 14:49. Назад він відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме у Покровск о 22 годині. Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаївка-Донець, Богуславський, Павлоград-1, Лозова, Краснопавлівка та Лихачове.
За словами керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова, новий поїзд з’єднає Донбас з великим регіональним центром — Харковом.
«Графік поїзда розроблений так, щоб пасажири, що прибувають до Харкова, могли пересісти на потяги, що курсують в інші регіони України. Зокрема, в напрямку Києва, Львова, Одеси, Херсона та інших міст », — зазначив він.
Нагадаємо, в новому графіку руху поїздів Укрзалізниця продовжила вдосконалювати залізничне сполучення між східною і західною Україною. З 9 грудня призначено новий поїзд Київ — Лисичанськ і продовжений маршрут поїзда Львів — Київ до Бахмута.