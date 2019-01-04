ДОНЕЧЧИНА: НА ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ У 2018 РОЦІ СПЛАЧЕНО БІЛЬШЕ ПІВМІЛЬЯРДА ГРН ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

За 2018 рік мешканцями Донеччини до бюджету сплачено 517,3 млн грн військового збору, що більше відповідного періоду 2017 року на 25 відсотків. Лише у грудні на підтримку армії спрямовано 62,4 млн гривень податку.
Важливим джерелом наповнення державної казни є робота фіскальних органів Донецької області з легалізації ринку праці та протидії виплатам неофіційних заробітних плат. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. І позитивна динаміка зростання надходжень військового збору – це підтвердження того факту, що все більше роботодавців відмовляються від виплат заробітної плати в «конвертах» та офіційно оформлюють працівників.
Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету. Лідерами зі сплати цього збору є м. Маріуполь — від громадян цього міста до державної казни надійшло 142 млн грн, м. Покровськ – 75,8 млн грн, та Слов`янський район – 61,3 млн гривень.
Головне управління ДФС у Донецькій області наголошує, що військовий збір – внесок кожного громадянина на зміцнення обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі.