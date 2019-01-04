ДОНЕЧЧИНА: НАДХОДЖЕННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ОБ`ЄКТІВ СКЛАЛИ МАЙЖЕ 137 МЛН ГРИВЕНЬ

За січень-грудень 2018 року підприємства Донеччини, що у своїй діяльності використовують водні об`єкти, спрямували до бюджетів майже 137 млн грн рентної плати за спеціальне використання води.
Плата за спеціальне використання води згідно з розподілом коштів надходить майже порівну до державного (75,3 млн грн) та місцевих бюджетів (61,7 млн гривень).
На даний час найбільшими бюджетоформуючими платниками цього податку у Донецькому регіоні є ПРАТ «ММК ім. Ілліча», Вуглегірська ТЕС ПРАТ «Центренерго» та ВП Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК «Східенерго».
Найбільші надходження плати за спеціальне використання води, або 44,5%, забезпечили підприємства м. Маріуполя – 61 млн грн, також підприємства м. Бахмут та Мар`їнського району забезпечили надходження цього податку у сумі 22,4 млн грн та 15,2 млн грн відповідно.
Підприємства – платники рентної плати за спеціальне використання води обчислюють суму плати наростаючим підсумком з початку року та надають податкові декларації до контролюючих органів за місцем податкової реєстрації.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов`язань з рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2018 року – 11 лютого та 19 лютого 2019 року відповідно.