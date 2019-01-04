ГОРОСКОП НА 4 ЯНВАРЯ

Гороскоп Овен. Большая – но это не означает, что дорогая – покупка. Пусть она живет долго и радует Вас и ваших близких. Не исключено, что это будет что-то одушевленное – киска, щенок, пичуга и т.п.
Гороскоп Телец. Сегодня Вы получите массу положительных эмоций и приятных впечатлений, но, к сожалению, не все близкие будут разделять Ваш восторг.
Гороскоп Близнецы. Вы совсем недавно сделали для дома что-то хорошее, нужное, красивое. И вот, посмотрите, оно уже высказывает первые признаки ветшания. Нет, так не годится! Засучив рукава, Вы исправляете все дефекты… Ну, или приглашаете мастера.
Гороскоп Рак. Странные сны. Их и кошмарами не назовешь, и приятного в них мало. На самом деле в них скрыта информация, предназначенная только для Вас. Думайте, вертите их и так, и эдак. Возможно, догадаетесь.
Гороскоп Лев. Супруга вовсю занята планированием переобустройства жилища. Супруг настроен философски и на каждый ее вопрос: «Ну что, как тебе такой вариант?» с деланным участием отвечает: «Да, ты права: так еще лучше!». Также эти дни хороши для приобретения домашних животных.
Гороскоп Дева. Будьте осторожны, дабы неловким словом или действием не причинить кому-нибудь ущерб. Вы сегодня – Пандора с пока не открытым ящиком в руках.
Гороскоп Весы. Две стороны Вашей сущности, занимаясь каждая своим делом, нисколько не помешают друг другу, но сделают Вас загадочно-непонятным для многих, в том числе, и для самого себя.
Гороскоп Скорпион. Вы – автор сценария, постановщик и исполнитель главной роли в разыгрываемом в кругу близких спектакле. Так сказать, предельно ка-мерная постановка. Все довольны.
Гороскоп Стрелец. «Не хочу быть рассудительным, не хочу быть правильным!» – провозглашаете (скорее всего, мысленно) Вы и совершаете кучу милых глупостей.
Гороскоп Козерог. Не огорчайтесь, если, став на весы, Вы обнаружите у себя пару тройку лишних килограммов. По идее, они должны бесследно исчезнуть буквально в течение нескольких дней. Просто время нынче такое.
Гороскоп Водолей. Имея вполне устоявшуюся систему ценностей, Вы прекрасно осознаете, что истинную свободу нельзя найти ни в деньгах, ни во власти. А потому спокойно относитесь и к первому, и ко второму. И первое, и второе на Вас за это не в обиде.
Гороскоп Рыбы. Визиты к родственникам, иногда только для того, чтобы соблюсти формальность.