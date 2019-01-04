В МИРНОГРАДІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВСТАНОВИЛИ ЗЛОВМИСНИЦЮ, ЯКА «ВІДДЯЧИЛА» ЗА ГОСТИННІСТЬ ЗНАЙОМОГО КРАДІЖКОЮ ГРОШЕЙ

Помітивши в кармані куртки чоловіка чималу суму грошей, жінка скористалась тим, що господар відволікся і викрала їх. Правоохоронці розшукали злодійку, яка вже встигла витратити вкрадені 10 тисяч гривень.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернувся 47-річний місцевий мешканець із заявою про те, що його обікрала малознайома жінка. Потерпілий розповів, що першого січня зустрів її на вулиці і запросив до себе в гості.
Незнайомка погодилась і вони вирушили до чоловіка додому аби разом «святкувати Новий рік». Поки щирий господар накривав стіл, гостя помітила, що з кишені його куртки виглядають гроші, витягла їх і пішла геть. Помітивши, що жінки в квартирі немає, чоловік кинувся до своєї одежі та виявив, що з кишені зникли 10 тисяч гривень.
В поліції потерпілий зізнався, що до останнього чекав на повернення гості але вчора зрозумів, що цього вже не станеться, тому звернувся за допомогою.
Правоохоронці встановили особу злодійки. Нею виявилась 47-річна мешканка Мирнограду, яка вже неодноразово потрапляла до їх поля зору за скоєння майнових злочинів. Зловмисниця зізналась у даному злочині і додала, що вже встигла витратити гроші на власні потреби.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Таким чином, спритна гостя може на 3 роки потрапити до тюрми.
Покровський відділ поліції Донецької області