В ДОБРОПОЛЬЕ НАШЛИ ПОВЕШЕННЫМ 13-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА

В Доброполье школьник покончил с собой при помощи интернета, передает Donbass.live.
Безжизненное тело 13-летнего пасынка обнаружил дома 39-летний житель Доброполья, когда вернулся домой с работы 2 января. Дверь дома, где живет семья, была закрыта изнутри. Заподозрив неладное, мужчина заглянул в окно и увидел мальчика. Ребенок повесился в собственной комнате. Отчим разбил окно и кинулся спасать пасынка, но уже было поздно — мальчик умер.
Накануне он общался с подругой в социальных сетях, просил в последний раз увидеть ее фото, но девочка расценила просьбу, как шутку. Девочка не знает, почему друг так поступил. Мать тоже не понимает, что могло подтолкнуть ее сына к роковому шагу. Предсмертной записки мальчик не оставил.
В полиции сообщают, что изучили историю виртуального общения подростка. Связей с «группами смерти» не нашли. Но история его браузера показала, что к суициду ребенок готовился.