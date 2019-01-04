ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 СІЧНЯ 04.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1951 — Війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно взяли Сеул1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі «Спутник 1» — перший зроблений людиною космічний об’єкт.1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.1970 — Учасники гурту «The Beatles» востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні «Let It Be».1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон — першої у світі сурогатної матері.1991 — Гурт «Nirvana» підписав контракт із компанією «Geffen».1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.2004 — Марсохід «Спіріт» здійснив посадку на Марсі.2004 — після «революції троянд» у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ