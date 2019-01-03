НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 3 СІЧНЯ 03.01.2019 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 3 січняВиходили на вулицю і голосно кричали. Якщо ехо було далеким, значить, скоро настануть сильні морозиЯкщо в День Петра, 3 січня, світанок є червоним, значить, скоро почнеться завірюхаЯкщо снігу мало, але досить сильні морози, значить, літо буде посушливим і спекотним. Крім того, з дня 3 січня передбачали погоду на вересень місяць.Щоб не хворіти протягом усього року, у День Святителя Петра слід вмитися цілющою водою і при цьому вимовити змову: «Як вода обличчя мого торкнеться, так і тіло моє здоров’ям наллється. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь». До речі, найчастіше цей змова використовували дівчата і жінки.3 січня нікому не можна бажати здоров’я і щастя, інакше, як свідчать прикмети, все відбудеться з точністю до навпаки.У День Святителя Петра, 3 січня, не можна підглядати і підслуховувати, оскільки, згідно з повір’ями, можна позбутися зору і слуху, придбати пов’язані з ними хвороби.Заборонено давати обіцянки і клятви, піднімати з землі будь-які цінності, оскільки це призведе до втратВ ніч на 3 січня велике значення надавали снам і намагалися їх тлумачити. Якщо сниться птах, значить, чекайте удачу в справах. Є їжу — до бідності, а пити вино — до успіхів у любовних пригодах і романтичних стосунках. Обійматися з ким-небудь 3 січня — до розлуки, а бачити кров у сні — до приїзду далеких родичів. Вважалося, що поганий знак — побачити в сні мило саме вночі 3 січня. Це віщувало смерть.Якщо на землі 3 січня лежить багато снігу — рік буде родючимМорозна погода і невелика кількість снігу 3 січня віщували посушливі дні вліткуЯкщо в лісі далеко і виразно чується відлуння — за прикметами, чекайте сильних морозів у найближчі дніЯкщо людина народилася 3 січня, значить, він буде дуже господарськимЯкщо сніг не випав до 3 січня — чекай неврожаюЯкщо в день 3 січня зробити оберіг для решти припасів, поклавши дві скіпи поверх зерна хрест навхрест, то його не чіпатимуть миші, і хліба вистачить до наступного врожаю Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ