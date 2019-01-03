ДО УВАГИ ВОДІЇВ! НА ДОНЕЧЧИНІ ОЧІКУЄТЬСЯ ПОГІРШЕННЯ ПОГОДНИХ УМОВ

Температура повітря коливатиметься від -2 до +1, у вихідні дні — до -8, опади у вигляді дощу, налипання мокрого снігу. Будьте обережними на дорогах та неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху!
З початку 2019 року на території Донецької області сталося 5 дорожньо-транспортних пригод. Значна частина ДТП трапляється через недотримання вимог Правил дорожнього руху. В зимовий період збільшується ризик потрапити в аварію через ускладнення погодних умов, погану видимість, слизьке дорожнє покриття.
За інформацією Гідромецентру в найближчі дні очікується суттєве погіршення погодних умов – дощ, мокрий сніг, у вихідні дні стовпчик термометру впаде до -8, пориви вітру сягатимуть 12 м/с.
Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути вкрай уважними та обережними. Під час поїздок в умовах недостатньої видимості необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду.
Крім того, необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами). Відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.
Обирайте безпечний швидкісний режим, враховуючи інтенсивність руху, знижайте швидкість на поворотах. При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію.
Шановні пішоходи! Переходьте вулицю у зазначених місцях, переконавшись у відсутності автомобілів. Позначте темних одяг світловідбиваючими елементами, це допоможе водію побачити вас у темний час доби.
Дотримуйтеся Правил дорожнього руху! Бережіть своє життя та оточуючих!