У НОВОРІЧНУ НІЧ В ПОКРОВСЬКОМУ ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ НАРОДИЛОСЬ ДВОЄ ДІТЕЙ

1 січня в акушерському відділенні Покровського перинатального центру народилось двоє немовлят. Про це журналістам ТБ «КАПРІ» повідомив головний лікар Покровської ЦРЛ Сергій Шутько.
За слова Сергія Леонідовича, о першій годині ночі поповнилася сім’я з сусіднього Мирнограда — народилася здорова дівчинка вагою 3 кілограми 200 грамів.
Другим малюком став хлопчик, який народився через 2,5 години — о 3.25 першого січня. Його щасливі батьки — жителі міста Курахове.
Пологи пройшли благополучно, в даний час дітки і їхні мами почуваються добре і чекають виписки додому.