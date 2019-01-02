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У НОВОРІЧНУ НІЧ В ПОКРОВСЬКОМУ ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ НАРОДИЛОСЬ ДВОЄ ДІТЕЙ

02.01.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

1 січня в акушерському відділенні Покровського перинатального центру народилось двоє немовлят. Про це журналістам ТБ «КАПРІ» повідомив головний лікар Покровської ЦРЛ Сергій Шутько.

За слова Сергія Леонідовича, о першій годині ночі поповнилася сім’я з сусіднього Мирнограда — народилася здорова дівчинка вагою 3 кілограми 200 грамів.

Другим малюком став хлопчик, який народився через 2,5 години — о 3.25 першого січня. Його щасливі батьки — жителі міста Курахове.

Пологи пройшли благополучно, в даний час дітки і їхні мами почуваються добре і чекають виписки додому.

 

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