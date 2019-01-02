РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПОКРОВСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА 2018 РІК

2 січня директор Покровського міського центру зайнятості Донецької області Микола Толмачов провів для представників засобів масової інформації брифінг на тему: «Надання послуг із сприяння зайнятості населення за 2018 рік».
На початку заходу Микола Іванович ознайомив присутніх зі станом ринку праці та професійно-кваліфікованим складом зареєстрованих безробітних: «Протягом 2018 року на обліку перебувало 1415 безробітних, з яких 1322 осіб працевлаштовано. Станом на 01.01.2019 в Покровському міському центрі зайнятості на обліку перебуває 306 безробітних осіб». З 01.01.2019 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати та становить 4173 грн , збільшився й розмір мінімальної допомоги по безробіттю – 610 грн, мінімальна допомога по безробіттю для застрахованої особи складає 1630 грн, максимальна допомога по безробіттю – 7684 грн, прожитковий мінімум для працездатної особи складає 1921 грн.
Центр зайнятості надає роботодавцям широкий спектр послуг щодо відбору персоналу, Микола Толмачов наголосив на організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, на яких безробітні особи мають можливість ознайомитись з умовами роботи на місцях підприємства та отримати додатковий дохід. Так протягом 2018 року участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру прийняли 883 особи.
За направленням центру зайнятості в 2018 році навчалося 374 безробітних, з них 25 безробітних належать до категорії внутрішньо переміщених осіб і 5 безробітних належать до категорії «учасник АТО». Усі безробітні навчалися під заявку роботодавців та були працевлаштовані.
Одним з напрямів в роботі Покровського МЦЗ Донецької області є сприяння безробітному в організації власного бізнесу. В 2018 році 9 безробітних, з них три учасника АТО та два ВПО захистили бізнес-плани та започаткували власну справу. В подальшому мають наміри прийняти участь у грантових проектах.
В ході брифінгу Микола Іванович розповів про низку нововведень у роботі Державної служби зайнятості. Міністерство соціальної політики України за участі Офісу реформ Кабінету Міністрів України розробили новий Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що отримав підтримку уряду та був затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 19 вересня 2018 року №792.
Із 1 січня 2019 року в Державній службі зайнятості розпочинають роботу кар’єрні радники, які є індивідуальними консультантами осіб, котрі шукають роботу, та зареєстрованих безробітних у пошукуроботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці, у т.ч. через залучення до системи професійного навчання впродовж життя. Кар’єрні радники допоможуль клієнтам прийняти максимально вигідне рішення за наявних умов для того, щоб особа якнайшвидше змінила місце роботи, поверпнулася на ринок праці чи започаткувала власну справу.
Скориставшись сервісом «Електронна черга» на веб-порталі державного центру зайнятості, ви зможете зарезервувати зручний для Вас час в графіку прийому Покровського Центру зайнятості Донецької області.