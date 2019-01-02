НА 1,5 МЛН ГРН ЗРОСЛИ НАДХОДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ

Транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів тих територій, на яких зареєстроване авто, повідомляє ГУ ДФС.
Сплачують транспортний податок і фізичні, і юридичні особи. За одинадцять місяців цього року від автовласників — юридичних осіб надійшло більше 2,1 млн грн та 2,8 млн грн – від фізосіб.
Загалом за січень – листопад 2018 року до місцевих бюджетів Донецької області сплачено більше 4,9 млн грн транспортного податку. У порівнянні з минулим роком надходження зросли в 1,4 рази, або на 1,5 млн гривень.
Вартісна оцінка легкового автомобіля є одним з головних критеріїв для визначення об’єкта обкладення транспортним податком. Оподатковуються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. Тобто, якщо вартість автівки перевищує 1 млн 396 тис. грн (375 МЗП х 3723), то у 2018 році вона підпадає під оподаткування.
Традиційно, найбільші відрахування «автоподатку» з початку року забезпечили власники автомобілів м. Маріуполя – більше 1,5 млн грн, м. Бахмут – 0,8 млн грн, та м. Покровськ – 0,6 млн гривень.
Нагадуємо, фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичні особи сплачують щоквартально авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.