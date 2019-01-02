НА ДОНЕЧЧИННІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПРОЙШЛИ БЕЗ ПОРУШЕНЬ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ, — НАЦПОЛІЦІЯ

Безпеку мешканців забезпечували більше 1000 співробітників поліції щодня. Аби свято пройшло спокійно, посилені наряди поліції заступили в ніч напередодні Нового року та продовжили працювати у зазначеному режимі до 2 січня.
Всього на території області пройшло 24 масових заходи, в яких взяли участь більше 10 тисяч громадян. Наймаштабніші з них відбулися в Маріуполі, Покровську, Мирнограді та Краматорську.
Сили поліції були направлені безпосереднього в місця проведення урочистостей, саме там за безпекою стежили близько 700 співробітників поліції, допомогу надавали військовослужбовці Нацгвардії України. Окрім того, по області було посилено роботу на блокпостах та автошляхах. Максимальні сили поліції вийшли і на вулиці населених пунктів у складі піших та автомобільних нарядів, груп швидкого реагування (всього близько 800 нарядів).
В новорічну ніч на лінію «102» надійшло близько 900 викликів, більшість з яких мали інформаційний характер. По допомогу до поліції зверталися також громадяни, які були свідками конфліктів.
Свято пройшло у безпеці. Грубих порушень громадського порядку допущено не було.