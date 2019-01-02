НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 2 СІЧНЯ

Народні прикмети на 2 січня:
У цей день з дерев і чагарників струшують сніг. Чим більше снігу вийде струсити, тим більший урожай вдасться зібрати влітку і восени. Особливо часто сніг струшували з яблунь, оскільки 2 січня вважали «яблучним днем»
Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною
Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року
У давнину на Русі в день 2 січня ходили з іконами навколо будинків — вважалося, що це допомагає відлякувати злих духів, вберегти сім’ю від голоду і нещастя.
Дому 2 січня вклонялися до пояса, щоб захистити його від зла. Виявляли шану кожному приміщенню: коморі, будівлям для зберігання начиння, утримання тварин.
Вважалося, що будинок — хранитель сімейних традицій
Якщо синиці голосно щебечуть — те, за прикметами, чекай довгі, холодні дні
Яка погода 2 січня, таким і буде місяць серпень. Якщо на вулиці сльота і хуртовина — холодним і дощовим, а якщо морозним і ясним — то жарким і сонячним.