МЕШКАНЦЯ МИРНОГРАДУ В НОВОМУ РОЦІ ОШУКАВ ІНТЕРНЕТ-ПРОДАВЕЦЬ

Одну тисячу 500 гривень перерахував в якості передплати за омріяний автомобіль житель Мирнограду незнайомцю, який виставив на сайті хибне оголошення і збагатився за рахунок потерпілого. Поліцейські встановлюють особу шахрая.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернувся 33-річний місцевий мешканець і поскаржився на те, що невідома особа незаконно заволоділа його грошовими коштами. З’ясувалось, що потерпілий хотів придбати собі автомобіль, для цього знайшов на сайті з купівлі-продажу оголошення, в якому продавець пропанував автівку «не дорого». Чоловік зацікавився пропозицією, зателефонував на вказаний номер телефону і «продавець» сказав, що як тільки отримає на свою картку передплату – 1 тисячу 500 гривень, одразу «організує доставку транспортного засобу» покупцю. Погодившись з такою умовою, житель Мирнограду поспішив перевести гроші, але постачальник виявився звичайним шахраєм, бо як тільки отримав гроші – зник разом із своїм оголошенням.
Зрозумівши, що автомобіль він не отримає, а гроші переведені зловмиснику, потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.
За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 3-х років обмеження волі.
Поліцейські закликають громадян бути пильними при здійсненні покупок через інтернет-сайти, не поспішати розраховуватись за замовлення, а відправляти гроші лише тоді, коли товар вже надійшов.
Покровський відділ поліції
Донецької області