ЛЕКАРСТВА ТЕПЕРЬ МОЖНО ВОЗВРАЩАТЬ В АПТЕКИ (ОБНОВЛЕНО)

С 1 января 2019 года в аптеки в Украине можно возвращать лекарственные средства. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Контролирует процесс возвращения лекарств Гослекслужба, в полномочия которой внесли соответствующие изменения.
Потребитель может в течение установленного гарантийного срока требовать от продавца (аптечного учреждения) возврат заплаченной за товар денежной суммы или замену товара на такой же товар, или на аналогичный, из имеющихся у продавца (аптечного учреждения).
В свою очередь, продавец (аптечное учреждение) обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и удовлетворить его требования.
По словам Алексея Соловьева, экс-председателя Гослекслужбы, доктора медицинских наук, доктора фармнаук, срок пригодности лекарственных средств (гарантийный срок) может составлять даже более пяти лет. Это означает, что в течение этого периода потребитель потенциально может вернуть товар, приобретенный в аптеке.
«Что же может произойти с лекарственным средством за это время? Прежде всего, следует вспомнить, что такие специфические товары, как лекарственные средства, для стабильности физико-химических свойств во время хранения требуют защиты от света, влияния влаги, испарения, соблюдения температурного режима, защиты от действия газов окружающей среды, — отмечает эксперт. — В этом контексте непонятна роль государства, которое должно гарантировать потребителям оборот качественной продукции на рынке. А это, в свою очередь, будет формировать рост недоверия как к системе контроля качества, так и ко всем участникам оборота лекарств».
Ранее сообщалось, что с начала года цены на лекарства в Украине выросли в среднем на 5,1%. Больше всего — на антибиотики.
Согласно переченю товаров, не подлежащих обмену (возврату), утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 19 марта 1994 года, нельзя было возвращать продовольственные товары, лекарственные препараты и средства, предметы гигиены, некоторые непродовольственные товары, в том числе парфюмерно-косметические изделия, мягкие игрушки, аппараты для бритья, ткани, постельное белье, чулочно-носочные изделия, аудио- и видеокассеты, диски с записью, ювелирные изделия из драгоценных металлов и тому подобное.
Напомним, возвращать в аптеки можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.