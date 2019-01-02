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КАЛЕНДАР 2019: ВИХІДНІ І СВЯТКОВІ ДНІ В УКРАЇНІ

02.01.2019 Новини Комментариев нет

Всього в 2019 році буде 11 державних свят, які офіційно затвердив Кабінет міністрів України як вихідні дні.

Крім офіційних червоних днів календаря в 2018 році у нас з’явиться і кілька додаткових вихідних, коли державні свята збігаються з суботою та неділею, а тому переносяться на інші дні.

Календар свят 2019 передбачає 11 офіційних вихідних:

  • 1 січня – вівторок – Новий рік
  • 7 січня – понеділок – Різдво Христове
  • 8 березня – п’ятниця – Міжнародний жіночий день
  • 28 квітня – неділя – Великдень
  • 1 травня – середа – День Праці
  • 9 травня – четвер – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
  • 16 червня – неділя – Трійця
  • 28 червня – п’ятниця – День Конституції
  • 24 серпня – субота – День незалежності
  • 14 жовтня – понеділок – День захисника
  • 25 грудня – середа – католицьке Різдво

Вихідні у січні 2019 року

На Новий рік вся Україна теж буде відпочивати три дні поспіль. Так, 1 січня 2019 року припадає на вівторок. Понеділок, 31 грудня, буде вихідним, але його рекомендовано відпрацювати у суботу, 29 грудня. Таким чином, ми відпочиваємо три дні з 30 грудня.

7 січня 2019 року в нашій державі буде святкуватися православне Різдво, яке випадає на понеділок. Тому вихідні дні будуть охоплювати період 5-7 січня.

Вихідні у березні 2019 року

Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день ) в 2019 році випадає на п’ятницю, відпочиваємо три дні – 8-10 березня.

Нагадаємо, в Україні ініціюють зміни в державному календарі свят з тим, щоб перенести вихідний з Дня Перемоги 9 травня на 8 травня – День пам’яті та примирення, а також скасувати вихідний день 8 березня.

Вихідні у квітні 2019 року

Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя). Крім того, вихідним буде і 29 квітня. Відпочиваємо три дні поспіль 27-29 квітня.

Вихідні у травні 2019 року

Крім 1 травня ( середа ), вихідним буде ще і 9 травня, День перемоги (четвер).

Варто зазначити, що в Українському інституті національної пам’яті підготували законопроект, який передбачає зміни в державному календарі. Пропонується перенесення вихідного з 9 травня на 8-е і скасування вихідного статусу для 8 березня і зовсім його переформатування. Пропонується, щоб в цей день казали про боротьбу жінок за свої права, а не про Міжнародний жіночий день, який є атавізмом радянського минулого.

Вихідні у червні 2019 року

Всього у червні на українців очікують 12 вихідних днів.

У червні українців знову чекає вихідний 17 червня (понеділок), оскільки на вихідний припадає свято Трійці – 16 червня.

День Конституції, 28 червня, випадає на п’ятницю, тому українці будуть відпочивати знову три дні поспіль: 28-30 червня.

Вихідні у серпні 2019 року

24 серпня в суботу в Україна буде святкувати День незалежності. Додатковий вихідний буде 26 серпня (понеділок). Тому вихідні дні будуть охоплювати період 24-26 серпня.

Вихідні у жовтні 2019 року

Святковий день 14 жовтня, День захисника України випадає на понеділок, тому маємо додатковий вихідний.

Нагадаємо, День захисника України – державне свято, що відзначається з 2014 року. У 2015 році парламент прийняв закон, згідно з яким цей день є офіційним вихідним.

Вихідні у грудні 2019 року

Католицьке Різдво в 2019 році ( 25 грудня ) випадає на середу. Новий рік 2020 ( 1 січня ) буде у середу. Вперше Україна відсвяткувала католицьке Різдво на офіційному рівні минулого року. 16 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким 25 грудня було визнано офіційним святковим і вихідним днем, а вихідний 2 травня – скасовано.

 

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