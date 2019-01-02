КАЛЕНДАР 2019: ВИХІДНІ І СВЯТКОВІ ДНІ В УКРАЇНІ

Всього в 2019 році буде 11 державних свят, які офіційно затвердив Кабінет міністрів України як вихідні дні.
Крім офіційних червоних днів календаря в 2018 році у нас з’явиться і кілька додаткових вихідних, коли державні свята збігаються з суботою та неділею, а тому переносяться на інші дні.
Календар свят 2019 передбачає 11 офіційних вихідних:
- 1 січня – вівторок – Новий рік
- 7 січня – понеділок – Різдво Христове
- 8 березня – п’ятниця – Міжнародний жіночий день
- 28 квітня – неділя – Великдень
- 1 травня – середа – День Праці
- 9 травня – четвер – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- 16 червня – неділя – Трійця
- 28 червня – п’ятниця – День Конституції
- 24 серпня – субота – День незалежності
- 14 жовтня – понеділок – День захисника
- 25 грудня – середа – католицьке Різдво
Вихідні у січні 2019 року
На Новий рік вся Україна теж буде відпочивати три дні поспіль. Так, 1 січня 2019 року припадає на вівторок. Понеділок, 31 грудня, буде вихідним, але його рекомендовано відпрацювати у суботу, 29 грудня. Таким чином, ми відпочиваємо три дні з 30 грудня.
7 січня 2019 року в нашій державі буде святкуватися православне Різдво, яке випадає на понеділок. Тому вихідні дні будуть охоплювати період 5-7 січня.
Вихідні у березні 2019 року
Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день ) в 2019 році випадає на п’ятницю, відпочиваємо три дні – 8-10 березня.
Нагадаємо, в Україні ініціюють зміни в державному календарі свят з тим, щоб перенести вихідний з Дня Перемоги 9 травня на 8 травня – День пам’яті та примирення, а також скасувати вихідний день 8 березня.
Вихідні у квітні 2019 року
Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя). Крім того, вихідним буде і 29 квітня. Відпочиваємо три дні поспіль 27-29 квітня.
Вихідні у травні 2019 року
Крім 1 травня ( середа ), вихідним буде ще і 9 травня, День перемоги (четвер).
Варто зазначити, що в Українському інституті національної пам’яті підготували законопроект, який передбачає зміни в державному календарі. Пропонується перенесення вихідного з 9 травня на 8-е і скасування вихідного статусу для 8 березня і зовсім його переформатування. Пропонується, щоб в цей день казали про боротьбу жінок за свої права, а не про Міжнародний жіночий день, який є атавізмом радянського минулого.
Вихідні у червні 2019 року
Всього у червні на українців очікують 12 вихідних днів.
У червні українців знову чекає вихідний 17 червня (понеділок), оскільки на вихідний припадає свято Трійці – 16 червня.
День Конституції, 28 червня, випадає на п’ятницю, тому українці будуть відпочивати знову три дні поспіль: 28-30 червня.
Вихідні у серпні 2019 року
24 серпня в суботу в Україна буде святкувати День незалежності. Додатковий вихідний буде 26 серпня (понеділок). Тому вихідні дні будуть охоплювати період 24-26 серпня.
Вихідні у жовтні 2019 року
Святковий день 14 жовтня, День захисника України випадає на понеділок, тому маємо додатковий вихідний.
Нагадаємо, День захисника України – державне свято, що відзначається з 2014 року. У 2015 році парламент прийняв закон, згідно з яким цей день є офіційним вихідним.
Вихідні у грудні 2019 року
Католицьке Різдво в 2019 році ( 25 грудня ) випадає на середу. Новий рік 2020 ( 1 січня ) буде у середу. Вперше Україна відсвяткувала католицьке Різдво на офіційному рівні минулого року. 16 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким 25 грудня було визнано офіційним святковим і вихідним днем, а вихідний 2 травня – скасовано.