ЗИМА БУДЕ ДОВГОЮ: СИНОПТИКИ ДАЛИ ПРОГНОЗ ПОГОДИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Прогнозується, що весна в 2019 році прийде до України пізно.
Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.
Згідно з прогнозом, сніг ймовірно пролежить на значній території країни до квітня.
За народними прикметами, в ті роки, коли Великдень приходить пізно, холодна погода затримується надовго.
У 2019 році Пасха буде святкуватися 28 квітня. Так що в березні синоптики не радять очікувати температуру вище 9-10 градусів тепла.
А ось в кінці квітня тепло змінить холод різко. Ну а ґрунтовне тепло з температурою повітря 20-23 градусів слід очікувати тільки з середини травня.
Нагадаємо, що з 3-го січня в Україну прийде похолодання.
При цьому раніше синоптики дали цікавий прогноз на січень – він буде аномально теплим. Середня місячна температура повітря у січні складе 1-6 градусів морозу.