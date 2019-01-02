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ЗИМА БУДЕ ДОВГОЮ: СИНОПТИКИ ДАЛИ ПРОГНОЗ ПОГОДИ ДЛЯ УКРАЇНИ

02.01.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Прогнозується, що весна в 2019 році прийде до України пізно.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.

Згідно з прогнозом, сніг ймовірно пролежить на значній території країни до квітня.

За народними прикметами, в ті роки, коли Великдень приходить пізно, холодна погода затримується надовго.

У 2019 році Пасха буде святкуватися 28 квітня. Так що в березні синоптики не радять очікувати температуру вище 9-10 градусів тепла.

А ось в кінці квітня тепло змінить холод різко. Ну а ґрунтовне тепло з температурою повітря 20-23 градусів слід очікувати тільки з середини травня.

Нагадаємо, що з 3-го січня в Україну прийде похолодання.

При цьому раніше синоптики дали цікавий прогноз на січень – він буде аномально теплим. Середня місячна температура повітря у січні складе 1-6 градусів морозу.

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