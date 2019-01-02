В УКРАЇНІ СТАРТУВАЛА ПРЕЗИДЕНТСЬКА КАМПАНІЯ

Саме з 31 грудня партії вже можуть висувати кандидатів та подавати їх на реєстрацію до Центральної виборчої комісії.
В Україні 31 грудня почалася президентська передвиборча кампанія.
Перегони триватимуть 90 днів і перший тур голосування відбудеться 31 березня, а якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 21 квітня.
Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.
Саме з 31 грудня партії вже можуть висувати кандидатів та подавати їх на реєстрацію до Центральної виборчої комісії. Самовисуванці можуть подавати документи на реєстрацію вже в останній день року.
Партії можуть висувати кандидатів до 3 лютого. Останній день реєстрації – 8 лютого 2019 року.
Застава для охочих позмагатись за крісло Президента України складатиме 2,5 мільйона гривень. Проводити агітацію можна одразу після реєстрації.