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В УКРАЇНІ СТАРТУВАЛА ПРЕЗИДЕНТСЬКА КАМПАНІЯ

02.01.2019 Новини Комментариев нет

Саме з 31 грудня партії вже можуть висувати кандидатів та подавати їх на реєстрацію до Центральної виборчої комісії.

В Україні 31 грудня почалася президентська передвиборча кампанія.

Перегони триватимуть 90 днів і перший тур голосування відбудеться 31 березня, а якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 21 квітня.

Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.

Саме з 31 грудня партії вже можуть висувати кандидатів та подавати їх на реєстрацію до Центральної виборчої комісії. Самовисуванці можуть подавати документи на реєстрацію вже в останній день року.

Партії можуть висувати кандидатів до 3 лютого. Останній день реєстрації – 8 лютого 2019 року.

Застава для охочих позмагатись за крісло Президента України складатиме 2,5 мільйона гривень. Проводити агітацію можна одразу після реєстрації.

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