В УКРАЇНІ СТАРТУВАЛА МОНЕТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

В Україні з 1 січня 2019 року набув чинності порядок надання житлових субсидій населенню в грошовій формі.
Згідно з постановою уряду від 27 грудня, з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.
При цьому проект постанови передбачає, що домогосподарства, яким субсидію призначено поточного року, продовжать отримувати її до завершення опалювального періоду відповідно до діючого порядку — шляхом перерахування бюджетних коштів місцевим органам соціального захисту населення на рахунки організацій, що надають послуги.
З травня 2019 року призначення субсидії домогосподарствам, які її отримували впродовж 2018/2019 року, надаватиметься у грошовій формі лише після надання нової заяви та декларації, в яких обов’язково визначається номер мобільного телефону заявника.
Починаючи з жовтня 2019 року, грошова форма охопить усіх одержувачів пільг і житлових субсидій.
Адміністрування механізму монетизації здійснюватиме державний «Ощадбанк».
«Від сьогодні всі, хто звернеться за субсидією з новим пакетом документів, отримуватиме допомогу вже за новим алгоритмом. Засоби для оплати комунальних платежів надходитимуть на персональний акаунт субсидіанта до «Ощадбанку», — повідомляє прес-служба уряду в соціальній мережі Facebook.