В УКРАИНЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ПОСМЕРТНОМ ДОНОРСТВЕ

В Украине с 1 января вступил в силу закон № 2427-VIII о посмертном донорстве, однако для его реализации не создана информационная система трансплантации и часть норм закона невозможно реализовать. Об этом сообщает «112 Украина».
Согласно закону, человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя и обязательно — в Единую государственную информационную систему трансплантации. Кроме того, можно выбрать «доверенное лицо», которое сообщит ответ после смерти потенциального донора. Или же будут спрашивать у родственников.
Если при жизни человек выступил против, его органы использовать в трансплантологии не будут. Кроме того, запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения. Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых не установлена.
Единую государственную информационную систему трансплантации должны были создать до 1 октября 2018 года, но этого не произошло. Поэтому на данный момент невозможно внести в нее информацию и пользоваться ею при определении необходимого в конкретном случае донора. Учитывая этот факт, народные депутаты собирались отсрочить вступление в силу закона до 1 января 2020 года, однако времени для его рассмотрения не хватило и с 1 января 2019 года утратил силу закон «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку», который действовал до сих пор.