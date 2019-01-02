ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2 СІЧНЯ 02.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1983 — «Arpanet» змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, що й привело до появи сучасного інтернету.1992 — Ірак визнав незалежність України.1995 — розпочала роботу Світова організація торгівлі.1999 — введено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція).2000 — Туркменістан перейшов з кирилиці на латинський алфавіт.2001 — безготівкове євро введено в Греції.2002 — поява готівкового євро.2007 — Болгарія та Румунія приєдналися до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стали офіційними мовами ЄС (приєдналися до 20 інших мов); у Словенії введено в обіг євро.2008 — на Кіпрі та Мальті введено в обіг євро.2009 — у Словаччині введено в обіг євро.2011 — у Естонії введено в обіг євро.2014 — у Латвії введено в обіг євро.2015 — у Литві введено в обіг євро.2015 — Росія припинила дію двосторонної секретної угоди з США у галузі безпеки зберігання збройових урану і плутонію. Згідно з цією угодою США підтримували безпеку на 18 ядерних об’єктах РФ, допомогли РФ знищити сотні застарілих боєголовок та АПЧ, сплачували платню російським працівникам, навчали персонал та інвестували більш 2 млрд. USD Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ