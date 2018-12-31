ГОРОСКОП НА 31 ДЕКАБРЯ

Овен
Вам необходимо почувствовать праздник. Чтобы создать подходящее настроение, сходите на прогулку с любимым человеком.
Телец
Напишите список на 2019 год, тогда все ваши планы реализуются. Отдохните перед празднованием Нового года как следует.
Близнецы
Если хотите убедить в своей правоте кого-то, необходимо запастись фактами. Вас ждут неожиданные вести к концу дня.
Рак
Последние дни года для вас были весьма сложными. Но это не повлияет на праздничное настроение. В конце дня вас ждет звонок от важного человека.
Лев
С самого утра будет много мелких препятствий. Не стоит впадать в отчаяние, ведь вторая половина дня будет шикарна.
Дева
Сосредоточьтесь на своих обязанностях дома. Лучше переделайте все дела, чтобы потом не бегать в суматохе.
Весы
Сюрпризы будут просто везде. Каждый захочет сделать приятно вам, поэтому ждите только самых лучших эмоций.
Скорпион
Вы слишком холодно стали относиться к любовным вопросам. Обдумайте, того ли человека вы приняли за свою судьбу.
Стрелец
Не стоит обращать внимание на провокации со стороны врагов. Переводите все на шутку, это ваш главный козырь.
Козерог
Поэкспериментируйте со своим образом. Неординарная прическа или яркий наряд – все это сделает праздник незабываемым.
Водолей
Ну вот вы и дождались, вернее даже, дождетесь, признания в любви от человека, который уже давно не сводит с вас глаз.
Рыбы
Будьте готовы к неожиданному повороту событий. Звезды рекомендуют говорить всему новому «да».