ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 ГРУДНЯ 31.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1943 — Червона армія вибила німецьку з Житомира.1944 — Крайова Рада Народова ухвалила декрет про перетворення Польського комітету національного визволення на Тимчасовий уряд Польської Республіки.1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехо-Словаччина. З 1 січня 1993 в Європі з’явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі — 509 м.2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ