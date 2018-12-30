ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 ГРУДНЯ 30.12.2018 Новини Комментариев нет 1616 — Вийшов з друку «Часослов» — перша друкована книга в Києві.1699 — указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі «Darracq» з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).1916 — У Петрограді група змовників на чолі з князем Феліксом Юсуповим і великим князем Дмитром Павловичем вбила царського фаворита 44-літнього Григорія Распутіна.1922 — 2215 делегатів І з’їзду Рад від Росії, України, Білорусі та Закавказької Федерації затвердили Декларацію про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік — СРСР.1927 — В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.1964 — Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).1965 — Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.1981 — Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу — припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета «Кримська Світлиця»1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.2006 — У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ