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ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН В ПОКРОВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ НА 2019 РІК

29.12.2018 Новини Комментариев нет

 

П.І.Б.

 

ПосадаДні прийомуЧаси прийому
 

Толмачов

Микола Іванович

 

директор

 

понеділок

 

 

 

з 10-00 до 14-00

 

 

Воробйова

Наталя Анатоліївна

 

 

заступник директора

 

вівторок,

четвер

 

з 10-00 до 14-00

 

 

Божко

Ольга Олександрівна

 

 

провідний юрисконсульт

 

п’ятниця

 

з 10-00 до 14-00

 

 

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