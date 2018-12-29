ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН В ПОКРОВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ НА 2019 РІК 29.12.2018 Новини Комментариев нет П.І.Б. ПосадаДні прийомуЧаси прийому ТолмачовМикола Іванович директор понеділок з 10-00 до 14-00 ВоробйоваНаталя Анатоліївна заступник директора вівторок,четвер з 10-00 до 14-00 БожкоОльга Олександрівна провідний юрисконсульт п’ятниця з 10-00 до 14-00 Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ